



Непризнанное Приднестровье попросило у России помощи и защиты

Самопровозглашенные "власти" Приднестровья обратились к России "за помощью" в связи с "экономической блокадой со стороны Молдовы". Соответствующую декларацию принял в среду, 28 февраля, так называемый съезд депутатов непризнанной республики.



В принятой декларации также отмечается, что Приднестровье столкнулось с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера, сообщают российские СМИ.



О том, что данная декларация может быть принята в непризнанной республике, сообщалось незадолго до этого. В проекте также присутствовало обращение к главам ООН, СНГ и Европарламента и прочим организациям с просьбами не допустить эскалации.