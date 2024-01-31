



В РФ официально разрешили конфискацию имущества за "фейки" о ВС РФ

В среду, 31 января, во втором и третьем чтениях в России был принят закон о конфискации имущества за "фейки" о ВС РФ и "призывы к экстремизму".



Депутаты Госдумы оговорили, что он не похож на те репрессивные меры, которые были при СССР.



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Закон якобы коснется лишь имущества, "нажитого преступным путем", или используемого для финансирования "незаконной деятельности".

