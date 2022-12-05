Новости » Политика
В. Путин: В России - 21 миллион добровольцев
05.12.2022 20:51 Аркадий Бочаровский

В. Путин: В России - 21 миллион добровольцев

Президент РФ выступил на мероприятии #МыВместе.

Владимир Путин выступил на международном форуме #МыВместе. Он сказал:

— В России более 21 млн волонтёров, это более 15% населения нашей страны, это целая армия!

— Особенно важно, что волонтёры поддерживают наших людей в зоне СВО и их семьи.

— Из поведения волонтёров складывается то, что называется национальной самоидентичностью, которая лежит в основе мощи России.

— Россия будет делать всё, чтобы поддерживать волонтёрское движение.

— "Волонтёр" — слово международное, а "доброволец" — чисто наше, российское. В нём заложен огромный смысл: человек делает полезное для других по доброй воле. Это сердцевина всего движения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы