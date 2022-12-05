



В. Путин: В России - 21 миллион добровольцев

Президент РФ выступил на мероприятии #МыВместе.



Владимир Путин выступил на международном форуме #МыВместе. Он сказал:



— В России более 21 млн волонтёров, это более 15% населения нашей страны, это целая армия!



— Особенно важно, что волонтёры поддерживают наших людей в зоне СВО и их семьи.



— Из поведения волонтёров складывается то, что называется национальной самоидентичностью, которая лежит в основе мощи России.



— Россия будет делать всё, чтобы поддерживать волонтёрское движение.



— "Волонтёр" — слово международное, а "доброволец" — чисто наше, российское. В нём заложен огромный смысл: человек делает полезное для других по доброй воле. Это сердцевина всего движения.