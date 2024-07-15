



В Польше задержан экс-замминистра юстиции

В Польше задержали бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского.



По словам его адвоката Бартоша Лекандовского, арест произвело Агентство национальной безопасности (АНБ) страны.



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"АНБ только что задержало депутата польского Сейма Марчина Романовского по поручению Национальной прокуратуры", – сообщил адвокат.



Депутат Сейма от "Право и справедливость" с 2019 по 2023 год был заместителем министра юстиции. На прошлой неделе правительство согласилось на снятие неприкосновенность с Романовского.



Расследование ведется по делу Фонда справедливости из-за превышения полномочий и невыполнения обязанностей чиновниками минюста.



Прокуратура планирует выдвинуть против политика 11 обвинений в рамках этого дела.