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В Польше задержан экс-замминистра юстиции
15.07.2024 17:00 Алина Груднева

В Польше задержан экс-замминистра юстиции

В Польше задержали бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского.

По словам его адвоката Бартоша Лекандовского, арест произвело Агентство национальной безопасности (АНБ) страны.

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"АНБ только что задержало депутата польского Сейма Марчина Романовского по поручению Национальной прокуратуры", – сообщил адвокат.

Депутат Сейма от "Право и справедливость" с 2019 по 2023 год был заместителем министра юстиции. На прошлой неделе правительство согласилось на снятие неприкосновенность с Романовского.

Расследование ведется по делу Фонда справедливости из-за превышения полномочий и невыполнения обязанностей чиновниками минюста.

 Прокуратура планирует выдвинуть против политика 11 обвинений в рамках этого дела.

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