



В Польше россиянина обвинили в шпионаже

Гражданину России, который много лет проживает и ведет бизнес в Польше, предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России в период с 2015 по апрель 2022 года. Об этом заявили в четверг польские власти.



В прошлую пятницу в Гданьский окружной суд было представлено обвинительное заключение в отношении подозреваемого.



“Шпионская деятельность подозреваемого была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши, в составе которых он выполнял задачи по разведке важных подразделений вооруженных сил Польши”, - говорится в заявлении пресс-секретаря окружной прокуратуры Гданьска.



Мужчину задержали в апреле на основании показаний о том, что он собирал информацию о боевой готовности польских вооруженных сил и войск НАТО, которая затем передавалась российской разведке.



Кроме того, выявлен ряд коррупционных правонарушений, совершенных мужчиной, связанных с таможенным оформлением товаров. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.



Данное дело является одним из нескольких производств, касающихся деятельности спецслужб России и Беларуси против вооруженных сил Польши, которые в настоящее время ведут польские прокуроры.

