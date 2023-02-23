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В Польше россиянина обвинили в шпионаже
23.02.2023 20:11 Ирина Демьянова

В Польше россиянина обвинили в шпионаже

Гражданину России, который много лет проживает и ведет бизнес в Польше, предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России в период с 2015 по апрель 2022 года. Об этом заявили в четверг польские власти.

В прошлую пятницу в Гданьский окружной суд было представлено обвинительное заключение в отношении подозреваемого.

“Шпионская деятельность подозреваемого была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши, в составе которых он выполнял задачи по разведке важных подразделений вооруженных сил Польши”, - говорится в заявлении пресс-секретаря окружной прокуратуры Гданьска.

Мужчину задержали в апреле на основании показаний о том, что он собирал информацию о боевой готовности польских вооруженных сил и войск НАТО, которая затем передавалась российской разведке.

Кроме того, выявлен ряд коррупционных правонарушений, совершенных мужчиной, связанных с таможенным оформлением товаров. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Данное дело является одним из нескольких производств, касающихся деятельности спецслужб России и Беларуси против вооруженных сил Польши, которые в настоящее время ведут польские прокуроры.
 

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