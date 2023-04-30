



В парламенте Ирландии настаивают на выслании российского посла из страны

Глава Объединенного комитета по вопросам международных дел и обороны ирландского парламента Чарли Фланаган заявил о необходимости выслать из страны посла России Юрия Филатова из-за его заявления о гибели в Украине добровольца из Ирландии.



Об этом депутат написал на личной твиттер-странице в ответ на прокламацию посольства России в Дублине.



“Угрожающее, пугающее и ужасное заявление российского посольства в Дублине. Эти враждебные замечания неприемлемы. Пора попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну”, - подчеркнул влиятельный законодатель.



Таким образом, он отреагировал на официальное заявление посольства России, которое обвинило правительство Ирландии в смерти их гражданина Финбара Кефферки, а также в распространении якобы ложной информации о войне в Украине.

