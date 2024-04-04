



В ООН оправдались за скандальное осуждение удара по заводу "Шахедов"

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик попытался оправдаться после того, как он выступил против удара по заводу "Шахедов" в Татарстане. Заявление Дюжаррика приводит "Голос Америки".



Пресс-секретаря генсека ООН попросили прокомментировать его скандальный призыв к прекращению "атак на гражданскую инфраструктуру" в России.



"Я неправильно услышал вопрос. Если бы спросили еще раз, я бы так не ответил", - отметил он.



Напомним, 2 апреля Главное управление Минобороны Украины организовало удар по заводу в Татарстане, где производят дроны-камикадзе "Шахед", которыми Россия регулярно атакует Украину.



На такую атаку попросили отреагировать пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика. Он отметил, что "выступает против всех атак на гражданскую инфраструктуру и призывает их прекратить".



Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на скандальное заявление отметил, что подобные осуждения от представителей международных организаций могут звучать после того, как они приедут в Харьков и посмотрят на жизнь людей без света и воды.