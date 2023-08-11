



В Нигер готовится вторжение военных из стран-участниц ЭКОВАС

Сообщество западноафриканских государств ЭКОВАС приняло решение активировать и развернуть резервные силы для "восстановления конституционного строя в Республике Нигер", где 26 июля произошел переворот, а также заявило, что будет искать мирные средства для восстановления президента Нигера Мохамеда Базума. Об этом сообщает ВВС.



После саммита Алассан Уаттара, президент Кот-д'Ивуара, заявил, что западноафриканский блок согласился начать интервенцию "как можно быстрее", и сказал, что его страна предоставит батальон численностью от 850 до 1100 солдат.



Саммит ЭКОВАС в Нигерии состоялся через несколько дней после последнего срока 6 августа, который западноафриканский блок дал нигерийской хунте для освобождения президента Базума. Президент комиссии ЭКОВАС Омар Альеу Турей также заявил, что блок "будет рассматривать все варианты мирного разрешения кризиса".



Также во время саммита президент Нигерии Бола Тинубу, председатель ЭКОВАС, пригрозил силой как "крайним средством" и сказал, что надеется, "что благодаря коллективным усилиям мы сможем добиться мирного урегулирования и восстановления стабильности и демократии в Нигере". Однако, никаких признаков того, что хунта Нигера намерена отступить перед санкциями и угрозами со стороны ЭКОВАС пока нет.



Сообщается, что Франция в коалиции с США могут задействовать 2500 военнослужащих сил специального назначения.



В столице Нигера Ниамее возмутились решением ЭКОВАСа, толпа забросала камнями посольства Нигерии и Ганы.