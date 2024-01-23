



В НАТО обеспокоены перспективой поставок ракет из КНДР для РФ

В НАТО и США обеспокоены перспективой поставок северокорейских ракет и боеприпасов России.



Об этом сообщает The New York Times.



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По данным издания, северокорейские ракеты в арсенале РФ могут сильно затруднить работу украинских систем ПВО. Уточняется, что РФ получила около 50 баллистических ракет от КНДР.



"Если данные поставки значительно возрастут, то Украине придется тратить на их уничтожение боеприпасы западного производства, в которых она уже испытывает дефицит", - сказано в сообщении.

