



В Молдове посол РФ объявлен персон нон грата

Министерство иностранных дел Молдовы объявило сотрудника посольства РФ персоной нон грата.



По словам главы МИД страны Михая Попшоя, такое решение было принято в связи с его участием в организации "выборов" президента России в Приднестровье.



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Персоной нон грата объявлен посол РФ Олег Васнецов, который был вызван 19 марта "на ковер".



"Молдовская сторона выразила протест против президентских выборов, проведенных Россией в Приднестровском регионе, вопреки позиции молдовских властей. Дипломат был объявлен персоной нон грата", - сообщил Попшой.