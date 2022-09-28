



В мире - 15,3 миллионов евреев, 7 миллионов живут в Израиле



По данным Еврейского Агентства и демографа Серджио Паргола в мире сегодня проживает 15,3 миллионов евреев - несколько больше, чем в прошлом году (15,2 миллиона).



В Израиле живет 7 080 000 евреев ( в прошлом году - 6 950 000). В Израиле также живет около 500 тысяч человек, приехавших по Закону о Возвращении, но не являющихся евреями.



За прошедший год в Израиль репатриировались более 60 тысяч евреев. Из России приехали 26 тысяч олим, из Украины - 14 тысяч, из США и Канады - 3800, из Франции - 2500, из Беларуси - 1600, из Эфиопии - 145, из Аргентины - 1100, из Британии - 600, из ЮАР - 500, из Бразилии 400.