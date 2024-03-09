В Лондоне стартовала антиизраильская демонстрация
Днем, 9 марта, десятки тысяч человек вышли в Лондоне на антиизраильскую демонстрацию.
Полиция призвала участников акции протеста придерживаться одобренного правоохранителями маршрута и выполнять приказы офицеров.
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"К тем, кто будет уличен в нарушении закона, будут применены соответствующие меры", - предупредили в полиции.
London #FreePalestine pic.twitter.com/6WjsqBMMeh— Saul Staniforth (@SaulStaniforth) March 9, 2024