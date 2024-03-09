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В Лондоне стартовала антиизраильская демонстрация
09.03.2024 15:22 Алина Груднева

В Лондоне стартовала антиизраильская демонстрация

Днем, 9 марта, десятки тысяч человек вышли в Лондоне на антиизраильскую демонстрацию.

Полиция призвала участников акции протеста придерживаться одобренного правоохранителями маршрута и выполнять приказы офицеров.

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"К тем, кто будет уличен в нарушении закона, будут применены соответствующие меры", - предупредили в полиции.

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