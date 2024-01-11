



В Латвии высказали мнение, кому стоит занимать пост генсека НАТО

Пост генсека НАТО должен занимать представитель такой страны, которая исправно платит за оборону.



По данным Politico, такое заявление сделал министр иностранных дел Латвии Кришьянис.



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Он подчеркнул, что его страна платит около 2,4% ВВП. В обозримом будущем, в ближайшие года три, Латвия планирует поднять этот показатель до 3%.



"Мы как бы вкладываем деньги туда, где находятся наши рты. Что очень важно, я думаю, для любого генсека, чтобы иметь возможность говорить с теми членами, которые еще не делают этого", - отметил он.