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В КНДР объявили об испытаниях подводных дронов с ядерным зарядом
19.01.2024 10:42 Алина Груднева

В КНДР объявили об испытаниях подводных дронов с ядерным зарядом

В КНДР провели испытания подводных беспилотников, способных нести ядерные боеголовки.

По данным Северной Кореи, мероприятия прошли в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.

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В частности, в КНДР испытали систему Haeil-5-23. Испытание проведено центром министерства обороны в водах у восточного побережья.

"Позиция нашей армии по противодействию подводному ядерному вооружению еще больше совершенствуется, и ее разнообразные морские и подводные действия будут продолжать сдерживать вражеские военные маневры военно-морских сил США и их союзников", - сказано в заявлении.
 

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