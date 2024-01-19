



В КНДР объявили об испытаниях подводных дронов с ядерным зарядом

В КНДР провели испытания подводных беспилотников, способных нести ядерные боеголовки.



По данным Северной Кореи, мероприятия прошли в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, в КНДР испытали систему Haeil-5-23. Испытание проведено центром министерства обороны в водах у восточного побережья.



"Позиция нашей армии по противодействию подводному ядерному вооружению еще больше совершенствуется, и ее разнообразные морские и подводные действия будут продолжать сдерживать вражеские военные маневры военно-морских сил США и их союзников", - сказано в заявлении.

