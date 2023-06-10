В Китае у пользователей iPhone потребуют паспортные данные
Власти Китая хотят потребовать с пользователей смартфонов и других гаджетов американской компании Apple паспортные данные для использования AirDrop и других функций обмена файлами на небольшом расстоянии. Об этом сообщает телеканал CNN.
Проект законодательной инициативы опубликован управлением киберпространства Китая.
“Люди не должны публиковать или делиться незаконной или вредной информацией в таких сетях и должны сообщать о нарушении регулирующим органам", – говорится о законопроекте.
Планируемый закон также потребует от Apple, чтобы пользователи регистрировали свое настоящее имя в аккаунтах смартфонов iPhone. В законопроекте это сформулировано таким образом, что те, кто создает или поддерживает сети для обмена информацией на коротких расстояниях, должны требовать от пользователей предоставления их настоящих имен и другой личной информации.
Технически Apple способна воплотить такую структуру, пишет CNN. Компания может специально для КНР создать систему, требующую от китайских владельцев iPhone сканировать свой идентификатор личности для установления реального имени на айфоне.