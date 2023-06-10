



В Китае у пользователей iPhone потребуют паспортные данные

Власти Китая хотят потребовать с пользователей смартфонов и других гаджетов американской компании Apple паспортные данные для использования AirDrop и других функций обмена файлами на небольшом расстоянии. Об этом сообщает телеканал CNN.



Проект законодательной инициативы опубликован управлением киберпространства Китая.



“Люди не должны публиковать или делиться незаконной или вредной информацией в таких сетях и должны сообщать о нарушении регулирующим органам", – говорится о законопроекте.



Планируемый закон также потребует от Apple, чтобы пользователи регистрировали свое настоящее имя в аккаунтах смартфонов iPhone. В законопроекте это сформулировано таким образом, что те, кто создает или поддерживает сети для обмена информацией на коротких расстояниях, должны требовать от пользователей предоставления их настоящих имен и другой личной информации.



Технически Apple способна воплотить такую ​​структуру, пишет CNN. Компания может специально для КНР создать систему, требующую от китайских владельцев iPhone сканировать свой идентификатор личности для установления реального имени на айфоне.