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В Китае к пожизненному заключению приговорили гражданина США
15.05.2023 12:43 Ирина Демьянова

В Китае к пожизненному заключению приговорили гражданина США

В Китае суд города Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке страны приговорил 78-летнего гражданина Соединенных Штатов к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже, сообщает France24.

Джон Шин-Ван Люн, постоянно проживающий в Гонконге, был задержан китайской контрразведкой в ​​городе Сучжоу еще 15 апреля 2021 года.

О приговоре Люну без подробностей обвинений сообщил сегодня, 15 мая, городской суд первой инстанции в коротком заявлении на своем сайте в социальных сетях.

Как отмечает France24, подобные расследования и суды по шпионским статьям проводятся за закрытыми дверями с обнародованием минимума информации или вообще без нее.


 

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