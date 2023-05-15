



В Китае к пожизненному заключению приговорили гражданина США

В Китае суд города Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке страны приговорил 78-летнего гражданина Соединенных Штатов к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже, сообщает France24.



Джон Шин-Ван Люн, постоянно проживающий в Гонконге, был задержан китайской контрразведкой в ​​городе Сучжоу еще 15 апреля 2021 года.



О приговоре Люну без подробностей обвинений сообщил сегодня, 15 мая, городской суд первой инстанции в коротком заявлении на своем сайте в социальных сетях.



Как отмечает France24, подобные расследования и суды по шпионским статьям проводятся за закрытыми дверями с обнародованием минимума информации или вообще без нее.





