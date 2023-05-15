В Китае к пожизненному заключению приговорили гражданина США
В Китае суд города Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке страны приговорил 78-летнего гражданина Соединенных Штатов к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже, сообщает France24.
Джон Шин-Ван Люн, постоянно проживающий в Гонконге, был задержан китайской контрразведкой в городе Сучжоу еще 15 апреля 2021 года.
О приговоре Люну без подробностей обвинений сообщил сегодня, 15 мая, городской суд первой инстанции в коротком заявлении на своем сайте в социальных сетях.
Как отмечает France24, подобные расследования и суды по шпионским статьям проводятся за закрытыми дверями с обнародованием минимума информации или вообще без нее.