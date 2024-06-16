



В Казани женщине “указали на ее место”, а то Талибан не поймет

II Международный форум министров образования "Формируя будущее" в российской Казани войдет в историю. На этот форум приехали представители Талибана - делиться опытом. Напомним, вернувшись к власти в Афганистане, талибы тут же вышвырнули женщин отовсюду, откуда только могли.



И вот в интернет попало то, чего все и ждали.



Российский дипломат попросил женщину отойти на место для женщин, чтобы показать представителям Талибана который до сих пор запрещен в РФ) стенд о гендерном равноправии в России. Какая отчаянная ирония.



