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В Казани женщине “указали на ее место”, а то Талибан не поймет
16.06.2024 01:30 MIGnews.com

В Казани женщине “указали на ее место”, а то Талибан не поймет

II Международный форум министров образования "Формируя будущее" в российской Казани войдет в историю. На этот форум приехали представители Талибана - делиться опытом. Напомним, вернувшись к власти в Афганистане, талибы тут же вышвырнули женщин отовсюду, откуда только могли.

И вот в интернет попало то, чего все и ждали.

Российский дипломат попросил женщину отойти на место для женщин, чтобы показать представителям Талибана который до сих пор запрещен в РФ) стенд о гендерном равноправии в России. Какая отчаянная ирония.

 

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