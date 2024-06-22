



Французские подростки планировали атаки на еврейские объекты

Французские прокуроры предъявили обвинения подросткам из парижского региона в планировании террористической атаки на еврейские объекты, сообщил AFP источник в судебных органах.



Хотя никаких подробностей об этой паре не было обнародовано, французские антитеррористические следователи выразили повышенную обеспокоенность молодым возрастом некоторых подозреваемых, задержанных в последние месяцы за планирование террористических атак.



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19-летнему подростку предъявлены обвинения в "террористическом заговоре" с целью совершения терактов, а также в "приобретении и хранении оружия для террористического предприятия", сообщил судебный источник, говоривший на условиях анонимности.



По словам источника, также юноша в возрасте до 18 лет был задержан 13 июня.



Пара вступила в контакт в социальных сетях и планировала "насильственную акцию, направленную, в частности, на еврейские цели", - говорит источник, не раскрывая подробностей заговора.



По словам антитеррористических следователей, в последние месяцы все большее число молодых людей задерживается за подготовку терактов.

