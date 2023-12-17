В кабинете Залужного найдена "прослушка": что известно
В воскресенье, 17 декабря, в главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства.
Об этом сообщает информационное агентство РБК-Украина со ссылкой на собственный источник в военных кругах.
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Уточняется, что идентифицировать установщика не представляется возможным, поскольку устройства были созданы из элементов неустановленного образца.
"Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", - добавил источник.