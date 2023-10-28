



В Израиле ответили Маску на инициативу по Starlink в Газе: будем бороться

Министр связи Израиля Шломо Каръи резко ответил на инициативу американского миллиардера Илона Маска, который пообещал подключить международные гуманитарные организации в Газе к спутниковой связи через Starlink.



Глава минсвязи пригрозил, что в таком случае его ведомство разорвет все связи с этой глобальной спутниковой системой.



"Израиль использует все имеющиеся средства для борьбы с этим", - подчеркнул министр.



Ранее Маск сообщил, что его система Starlink будет помогать международным организациям в Газе, где наблюдаются сбои в телефонной и интернет-связи из-за бомбардировок ЦАХАЛа.