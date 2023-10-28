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В Израиле ответили Маску на инициативу по Starlink в Газе: будем бороться
28.10.2023 20:23 Алина Груднева

В Израиле ответили Маску на инициативу по Starlink в Газе: будем бороться

Министр связи Израиля Шломо Каръи резко ответил на инициативу американского миллиардера Илона Маска, который пообещал подключить международные гуманитарные организации в Газе к спутниковой связи через Starlink.

Глава минсвязи пригрозил, что в таком случае его ведомство разорвет все связи с этой глобальной спутниковой системой.

"Израиль использует все имеющиеся средства для борьбы с этим", - подчеркнул министр.

Ранее Маск сообщил, что его система Starlink будет помогать международным организациям в Газе, где наблюдаются сбои в телефонной и интернет-связи из-за бомбардировок ЦАХАЛа.

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