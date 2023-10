Starlink предоставит услуги “международно признанным организациям для помощи в Г

Илон Маск объявил, что его система спутниковой связи Starlink “будет поддерживать связь с международно признанными организациями по оказанию помощи в Газа”.



Маск сделал это заявление на платформе Х в ответ на заявление члена палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес о том, что прекращение связи в Газе “неприемлемо”.



Группы помощи заявляют, что они не могут общаться со своими командами в Газе после того, как во время интенсивных израильских бомбардировок произошел сбой в телефонной и интернет-связи.



Starlink, которым управляет принадлежащая Маску компания SpaceX, также была развернута в Украине вскоре после вторжения России в страну в феврале 2022 года.

