



В Израиле анонсировали "Национальную неделю паралича"

Лидеры протеста против правовой реформы анонсировали "Национальную неделю паралича".



Соответствующее заявление они сделали в пятницу, 24 марта.



По словам лидеров протестов, неделя массовых демонстраций стартует после выходных, в воскресенье, 26 марта.



"В воскресенье и понедельник мы будем везде, где есть депутаты и министры, и сорвем их повестку дня. Мы доберемся до них повсюду и дадим им понять, что диктатура не пройдет", - сказали они.



Уточняется, что во вторник, 28 марта, состоится "невиданный по масштабам" "День национального паралича" по всей стране.



"Это станет шагом вперед по сравнению с предыдущими днями сопротивления. В среду утром мы проведем парализующие мероприятия, а затем отправимся в Иерусалим и проведем массовую демонстрацию перед Кнессетом. В четверг будут акции протеста, которые мы сейчас не можем раскрыть", - сказано в сообщении.



Соответствующее заявление было сделано на следующий день после того, как по всей старне прошел "День национального паралича", по завершении которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал, что законодательные процессы в рамках правовой реформы остановлены не будут.



Глава израильского правительства объявил, что с этого момента начинает "лично заниматься всем". "Абсурдная угроза отстранить меня от власти и отменить результат выборов не сработает", - сказал Нетаниягу.