



В Госдепе отреагировали на новые удары по российским НПЗ

Позиция Соединенных Штатов относительно атак Украины против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) заключается в том, чтобы не поощрять украинские силы наносить удары вне собственных границ. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



Журналисты попросили представителя Госдепа прокомментировать недавние сообщения в прессе, согласно которым США просили Украину остановить удары по российским НПЗ.



"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", - сказал Миллер.



На вопрос, были ли эти конкретные разговоры об атаках на российские НПЗ, представитель снова уклонился от прямого ответа и сказал, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем они не знали бы".

Атаки на НПЗ в России



Напомним, за последние недели Силы обороны Украины с помощью беспилотников атаковали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов.



Атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина из-за дефицита топлива.



На днях издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по заводам могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.



Зато советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов от США о прекращении атак по российским НПЗ.