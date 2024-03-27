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В Госдепе отреагировали на новые удары по российским НПЗ
27.03.2024 07:58 Раиса Вовк

В Госдепе отреагировали на новые удары по российским НПЗ

Позиция Соединенных Штатов относительно атак Украины против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) заключается в том, чтобы не поощрять украинские силы наносить удары вне собственных границ. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. 

Журналисты попросили представителя Госдепа прокомментировать недавние сообщения в прессе, согласно которым США просили Украину остановить удары по российским НПЗ.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", - сказал Миллер.

На вопрос, были ли эти конкретные разговоры об атаках на российские НПЗ, представитель снова уклонился от прямого ответа и сказал, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем они не знали бы".
Атаки на НПЗ в России

Напомним, за последние недели Силы обороны Украины с помощью беспилотников атаковали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов.

Атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина из-за дефицита топлива.

На днях издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по заводам могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

Зато советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов от США о прекращении атак по российским НПЗ. 

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