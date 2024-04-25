



В Германии разгорается шпионский скандал, связанный с ультраправыми и Китаем

Утечка информации о плане массовой депортации. Суд за использование нацистских выражений. А теперь обвинения в шпионаже со стороны Китая и сообщения о тайных платежах от союзника Кремля.



Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) в этом году столкнулась с беспрецедентным вниманием и пытается потушить многочисленные пожары, которые подрывают ее поддержку в преддверии европейских и местных выборов, угрожающих перевернуть немецкую политику.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Последним обвинением стало то, что Цзянь Го, сотрудник, работающий на главного кандидата от AfD на выборах в ЕС Максимилиана Краха, передавал информацию китайским секретным службам.



Полиция арестовала Го через неделю после сообщений СМИ о том, что ФБР также допрашивало Краха во время его поездки в США по подозрению в получении денег от пророссийского активиста.



Крах отрицал получение денег от активиста и выразил удивление по поводу ареста Го, а AfD заявила, что будет сотрудничать со следствием.



"Это дело, конечно, омрачит предвыборную кампанию", - сказал Крах в среду после экстренных переговоров с главами AfD в Берлине. "Теперь мы, к сожалению, говорим о Китае, а не о Европе".



Крах заявил, что не будет появляться на мероприятии, посвященном открытию кампании в субботу, но останется ведущим кандидатом.



Однако руководству AfD, возможно, будет трудно дистанцироваться от разрастающегося скандала.



"Это проблема не только господина Краха, но и руководства партии", - сказал Николаус Фест, бывший лидер делегации AfD в Европарламенте.



Фест и второй чиновник, высокопоставленный депутат от AfD, говоривший на условиях анонимности, сказали, что делегация неоднократно предупреждала руководство о связях Краха, а в 2022 году даже направила письмо с выражением обеспокоенности его поведением.



AfD в своем заявлении в среду заявила, что "любое влияние иностранных государств посредством шпионажа, а также попытки купить мнения и позиции должны быть расследованы и решительно пресечены".

