



В ЕС намерены признать ЧВК "Вагнер" террористических организацией

Депутаты Европарламента призывают признать ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина террористической организацией.

По данным Politico, соответствующее письмо было направлено президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале.

По мнению законодателей, эту ЧВК нужно внести в список террористических организаций в связи с нарушениями прав человека в Украине, а также действиями "вагнеровцев" в других странах, таких как Сирия, Судан, Мозамбик и Центральноафриканская Республика.