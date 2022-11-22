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В ЕС намерены признать ЧВК "Вагнер" террористических организацией
22.11.2022 15:45 Алина Груднева

В ЕС намерены признать ЧВК "Вагнер" террористических организацией

Депутаты Европарламента призывают признать ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина террористической организацией.

 
По данным Politico, соответствующее письмо было направлено президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале.
 
По мнению законодателей, эту ЧВК нужно внести в список террористических организаций в связи с нарушениями прав человека в Украине, а также действиями "вагнеровцев" в других странах, таких как Сирия, Судан, Мозамбик и Центральноафриканская Республика.

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