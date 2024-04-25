



В Дохе собирается важная встреча в рамках Саммита мира, – СМИ

В эти выходные в Дохе (Катар) состоится встреча советников по национальной безопасности и высокопоставленных чиновников, на которой будут обсуждаться планы проведения Саммита мира по Украине.



Эту информацию обнародовало агентство Bloomberg со ссылкой на проинформированные источники.



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Агентство указывает, что встреча официальных лиц из стран "Большой семерки" и так называемого "Глобального Юга" является частью раунда переговоров, готовящих почву для саммита высокого уровня, который должен состояться в Швейцарии в июне.



Вместе с тем список участников встречи в Дохе еще не составлен. Однако источник утверждает, что Россию не пригласили, и присутствие Китая остается неопределенным.



"Союзники Украины считают, что присутствие Китая важно для успешного проведения Саммита, учитывая то влияние, которое, по их словам, Пекин оказывает на Москву после более чем двухлетнего продолжения войны", – говорится в статье.



Напомним, проведение Саммита мира запланировано на 15-16 июня в Швейцарии. Украинская сторона ожидает, что в этом мероприятии примут участие 80-100 стран мира. В Офисе президента Украины участие РФ исключили, но есть вероятность, что она будет представлена на втором Саммите.