



В Британии пообещали Армении защиту: в РФ возмутились

Министерство иностранных дел России выразило возмущение словами министра по делам вооруженных сил Британии Джеймса Хиппи о готовности его страны защитить Армению от угрозы, исходящей от Москвы.



Соответствующий комментарий внешнеполитическое ведомство РФ предоставило кремлевскому информагентству РИА Новости.



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"Откровения Хиппи - это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы", - возмутились в МИД.



В Москве добавили, что это должно заставить политиков в Армении "задуматься".



Накануне Хиппи сообщил, что Соединенное Королевство поддерживает решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и готово оказать стране поддержку перед лицом исходящих от РФ угроз.