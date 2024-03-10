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Британия пообещала Армении защиту от России
10.03.2024 14:49 Алина Груднева

Британия пообещала Армении защиту от России

Соединенное Королевство окажет Армении поддержку на фоне угрозы, исходящей от России.

Такое заявление сделал министр по делам вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.

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По его словам, Соединенное Королевство поддерживает решение Армении о заморозке членства в ОДКБ.

"Британия признает данное решение как реализацию суверенного права Армении и будет сотрудничать с евро-атлантическими союзниками для оказания ей поддержки перед лицом исходящих от России угроз ответных действий", - пообещал он.

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