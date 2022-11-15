



В Аводе ищут замену Мейрав Михаэли



На фоне удручающих результатов для партии Авода на последних выборах ее члены изучают возможность проведения праймериз и замены председателя, Мейрав Михали. Партия получила всего четыре мандата в Кнессете.



В последние дни ряд деятелей партии обратились к бывшему члену Кнессета Арелю Маргалиту, который ранее баллотировался в ее лидеры, и попросили его оставить свой бизнес и вернуться в политику.



Это не первый раз, когда имя Маргалита всплывает в этом контексте. После расспросов Маргалит даже опубликовал сообщение и дал понять, что не намерен возвращаться. "Многие мои друзья пишут мне, чтобы я встал сейчас и объединил левых", - написал Маргалит на своей странице в Facebook через четыре дня после выборов.



Он добавил: "Я говорю им правду - меня там нет. Я выступаю за единство, но не за то, которое мы наблюдаем. Единство которым я сейчас занимаюсь, в моих глазах - это гораздо большая история". По его словам, "мы соединяем израильтян для пути, у которого есть цель в конце. Мы, вместе с нашими партнерами из академии, местных органов власти и многими другими хорошими людьми, объединяем израильтян ради общего видения".



В эти дни проверяются и другие возможные кандидаты, помимо Маргалита. В разговорах между активистами Аводы всплыло имя Ицика Шмули, который за это время вышел из ее состава, а также имя Эйтана Кабеля. Однако на данном этапе неясно, будут ли проводиться праймериз за лидерство в Аводе и когда.

