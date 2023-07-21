



В Армении заявили о риске новой войны с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что риск новой войны с Азербайджаном реален. Об этом Пашинян сказал в интервью агентству AFP.



Как пояснил премьер Армении, новая война с Азербайджаном "очень вероятна", потому что страны пока не подписали и не ратифицировали мирный договор, а напряженность в отношениях между ними продолжается.



К эскалации приложилось решение Баку временно перекрыть Лачинский коридор – единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией.



Это вызвало беспокойство из-за гуманитарного кризиса в непризнанном регионе, где есть нехватка продовольствия, медикаментов и энергоресурсов.



"Мы говорим не о подготовке геноцида, а о продолжающемся процессе геноцида", – так эту ситуацию прокомментировал Пашинян.



По его словам, и Запад, и Россия должны усилить давление на Азербайджан, чтобы он снял блокаду с Нагорного Карабаха: "Если, согласно логике некоторых кругов на Западе, Россия не соответствует всем нашим ожиданиям, потому что не выполняет свои обязательства, то Россия говорит нам то же самое о Западе".



Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.



