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В Армении задумались о запрете российских телеканалов
29.09.2023 20:52 Алина Груднева

В Армении задумались о запрете российских телеканалов

В Армении обсуждается возможность отключения российских телеканалов.

Такое заявление сделала член парламента от правящей партии "Гражданский договор" Лусине Бадалян в эфире канала "Factor TV".

"Эти вопросы обсуждаются уже давно. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства", - подчеркнула Бадалян.

По словам политика, такие шаги необходимы, когда "что-то угрожает безопасности государства".

"Соответствующие решения будут приняты", - резюмировала Бадалян.
 

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