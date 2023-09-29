



В Армении задумались о запрете российских телеканалов

В Армении обсуждается возможность отключения российских телеканалов.



Такое заявление сделала член парламента от правящей партии "Гражданский договор" Лусине Бадалян в эфире канала "Factor TV".



"Эти вопросы обсуждаются уже давно. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства", - подчеркнула Бадалян.



По словам политика, такие шаги необходимы, когда "что-то угрожает безопасности государства".



"Соответствующие решения будут приняты", - резюмировала Бадалян.

