В Армении задумались о запрете российских телеканалов
В Армении обсуждается возможность отключения российских телеканалов.
Такое заявление сделала член парламента от правящей партии "Гражданский договор" Лусине Бадалян в эфире канала "Factor TV".
"Эти вопросы обсуждаются уже давно. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства", - подчеркнула Бадалян.
По словам политика, такие шаги необходимы, когда "что-то угрожает безопасности государства".
"Соответствующие решения будут приняты", - резюмировала Бадалян.