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В Армении не исключают войны с Азербайджаном
19.03.2024 09:36 Алина Груднева

В Армении не исключают войны с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности войны с Азербайджаном.

На встрече с жителями приграничных сел Тавушской области он отметил, что такой сценарий возможен в том случае, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел.

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В России уже отреагировали на слова Пашиняна. По словам представительницы МИД РФ Марии Захаровой, его заявление "не связано с Россией".

"Это компетенция властей в Ереване и результат их консультаций с Западом", - сказала она.

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