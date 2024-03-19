



В Армении не исключают войны с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности войны с Азербайджаном.



На встрече с жителями приграничных сел Тавушской области он отметил, что такой сценарий возможен в том случае, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел.



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В России уже отреагировали на слова Пашиняна. По словам представительницы МИД РФ Марии Захаровой, его заявление "не связано с Россией".



"Это компетенция властей в Ереване и результат их консультаций с Западом", - сказала она.