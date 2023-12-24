Новости » Политика
В Аргентине уволят 7 000 чиновников
24.12.2023 10:24 MIGnews.com

В Аргентине уволят 7 000 чиновников

Хавьер Милей хочет уволить всех государственных служащих, которых взяли на работу после 1 января 2023 года. 

Об этом сообщает издание Infocielo.

7 000 чиновников в новый год могут выйти в качестве безработных. Персонал, нанятый в 2023 году, ожидают проверки. 
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Реформа Милея коснется госорганов и компаний, а также фирм, чей контрольный пакет находится в собственности государства. Эта мера направлена на сокращение бюджетных расходов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы