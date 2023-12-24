



В Аргентине уволят 7 000 чиновников

Хавьер Милей хочет уволить всех государственных служащих, которых взяли на работу после 1 января 2023 года.



Об этом сообщает издание Infocielo.



7 000 чиновников в новый год могут выйти в качестве безработных. Персонал, нанятый в 2023 году, ожидают проверки.

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Реформа Милея коснется госорганов и компаний, а также фирм, чей контрольный пакет находится в собственности государства. Эта мера направлена на сокращение бюджетных расходов.

