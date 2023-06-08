



В 160 километрах от Флориды: Китай разместит на Кубе базу для слежки за США

Китай согласился заплатить Кубе несколько миллиардов долларов, чтобы создать на острове секретную базу, позволяющую следить за США, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых со сверхсекретными разведданными.



Стороны достигли принципиального соглашения о создании базы, которая сможет вести радиоэлектронную разведку – перехватывать электронные сообщения и прослушивать звонки, в том числе совершенные при помощи спутниковой связи.



Источники издания отметили, что разведданные о базе, собранные в последние недели, “выглядят убедительно”.



База появится в 160 километрах от штата Флорида, где расположено множество военных баз, и позволит следить за перемещением американских военных кораблей, отмечает WSJ.



Собеседники издания не назвали точное место расположения базы и не раскрыли, началось ли уже ее строительство. Как подчеркнула газета, также не удалось выяснить, что может сделать администрация президента США, чтобы этому помешать.