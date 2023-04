Утечка документов Пентагона: под подозрением нацгвардеец ВВС США, - NYT

Администратором небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую изначально слили секретные документы Пентагона, является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.



Об этом пишет The New York Times.



По данным издания, гвардеец Джек Тейшейра курировал частной интернет-группой под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, в основном молодые люди и подростки, объединялись из-за общей любви к оружию, расистским интернет-мемам и видеоиграм.



Два американских чиновника подтвердили изданию, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную интернет-группу.



Один из чиновников заявил, что у Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.



Федеральные следователи уже несколько дней ищут человека, который слил сверхсекретные документы в интернет, но не назвали ни Тейшейру, ни кого-либо другого в качестве подозреваемого. ФБР отказалось от комментариев.



Начиная несколько месяцев назад, один из пользователей загрузил в небольшой чат сотни страниц разведданных, читая членам группы, которые сблизились во время изоляции пандемии, лекции о важности быть в курсе мировых событий.



Журналисты The New York Times поговорили с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central. Один из них сказал, что знает человека, совершившего утечку, как минимум три года. При этом он встречался с ним лично и называл его О.Г.



Друзья описали его как старшего, чем большинство членов группы, которые были в подростковом возрасте, и бесспорного лидера. Один из друзей сказал, что О.Г. имел доступ к документам разведки благодаря своей работе.



Издание Reuters сообщило, что в США сегодня арестуют военнослужащего, подозреваемого в утечке документов Пентагона.



"Сегодня в Массачусетсе будет арестован военнослужащий Национальной гвардии США, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона", - сообщает издание.