



Усиление против хуситов: ФРГ отправит свой фрегат в Красное море

Германия планирует отправить свой фрегат "Гессен" в Красное море, чтобы усилить международную коалицию, которая защищает свободу судоходства от продолжающихся атак, совершаемых йеменскими хуситами.



Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на источники.



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Данный фрегат специализируется на противовоздушной обороне. По предварительным данным, он отправится 1 февраля.



"Гессен" оснащен системой радиолокационной разведки, которая может выявлять 1000 целей одновременно. Также на борту есть зенитные ракеты и боевые вертолеты.