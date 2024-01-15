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Усиление против хуситов: ФРГ отправит свой фрегат в Красное море
15.01.2024 03:34 Алина Груднева

Усиление против хуситов: ФРГ отправит свой фрегат в Красное море

Германия планирует отправить свой фрегат "Гессен" в Красное море, чтобы усилить международную коалицию, которая защищает свободу судоходства от продолжающихся атак, совершаемых йеменскими хуситами.

Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на источники.

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Данный фрегат специализируется на противовоздушной обороне. По предварительным данным, он отправится 1 февраля.

"Гессен" оснащен системой радиолокационной разведки, которая может выявлять 1000 целей одновременно. Также на борту есть зенитные ракеты и боевые вертолеты.

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