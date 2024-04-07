



Урсула фон дер Ляйен пообещала дать отпор сторонникам Путина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала дать отпор сторонникам президента РФ Владимира Путина.



По данным Euractiv, таким образом она начала свою избирательную кампанию на выборах в Европарламент.



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"Россия не только пытается стереть Украину с лица земли. Агрессия России шире. Она годами совершает гибридные атаки против Европы. Через кибератаки, через манипулирование социальными медиа, посредством инструментализации мигрантов", - подчеркнула она.



По словам фон дер Ляйен, сторонники Путина пытаются переписать историю и украсть у европейцев будущее.



"У них названия могут быть разными, но цель та же: они топчут наши ценности и хотят украсть наше будущее. В последующие дни, недели и месяцы наша задача - дать отпор", - пообещала она.