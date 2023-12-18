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Урсула фон дер Ляйен отреагировала на 12-й пакет санкций против РФ
18.12.2023 17:59 Алина Груднева

Урсула фон дер Ляйен отреагировала на 12-й пакет санкций против РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала согласование 12-го пакета антироссийских санкций, который предполагает запрет на российские алмазы.

Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Х.

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"Я приветствую политическое соглашение по 12-му пакету санкций. Мои поздравления председательствующей Испании! Мы продолжаем поддерживать Украину, несмотря ни на что", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Европа продолжает жестко пресекать попытки обхода санкций и вводит санкции в отношении большего количества товаров, включая алмазы.

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