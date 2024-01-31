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Украинская делегация посетит Израиль с визитом солидарности
31.01.2024 14:46 Алина Груднева

Украинская делегация посетит Израиль с визитом солидарности

Украинская парламентская делегация прибудет в Израиль с визитом солидарности.

Об этом сообщает газета The Times of Israel. Официального подтверждения информации с украинской стороны пока что нет.

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Известно, что спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук был приглашен спикером Кнессета Амиром Оханой ранее.

Уточняется, что на этой неделе он сообщил послу Израиля, что хотел бы принять приглашение в обозримом будущем.
 

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