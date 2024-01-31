



Украинская делегация посетит Израиль с визитом солидарности

Украинская парламентская делегация прибудет в Израиль с визитом солидарности.



Об этом сообщает газета The Times of Israel. Официального подтверждения информации с украинской стороны пока что нет.



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Известно, что спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук был приглашен спикером Кнессета Амиром Оханой ранее.



Уточняется, что на этой неделе он сообщил послу Израиля, что хотел бы принять приглашение в обозримом будущем.

