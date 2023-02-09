



Украина рассекретила план Кремля по разрушению политической ситуации в Молдове

Украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета.



"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", - рассказал Зеленский.



Президент отметил, он не знает, был ли отдан Москве приказ действовать по этому плану, но Украина увидела, что Россия собиралась делать.



"Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и других государств, в частности в Европе", - добавил Зеленский.



Напомним, ранее директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяц заявил, что Россия планирует вторжение в Молдову в 2023 году и есть несколько сценариев, но реализация этого плана будет зависеть от течения боевых действий в Украине.