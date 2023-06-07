



Украина передала Международному уголовному суду все о подрыве Каховской ГЭС

Украина передала в Международный уголовный суд всю необходимую информацию о подрыве россиянами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.



Как отмечают в ведомстве, генпрокурор Андрей Костин проинформировал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС оккупантами.



"Также Генпрокурор подписал и направил документ, в котором украинская сторона предоставляет Офису прокурора МУС всю необходимую информацию", - сказано в сообщении ОГП.



Костин подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с МУС и предоставлять все необходимые доказательства, которые собирают прокуроры, для привлечения к ответственности всех виновных в подрыве Каховской ГЭС.



"Россию нужно остановить. Совместно с международным сообществом мы привлечем к ответственности виновников этого и других международных преступлений", - добавил он.



Напомним, солдаты РФ 6 июня подорвали заминированную Каховскую гидроэлектростанцию. В результате этого в Херсонской области началось затопление населенных пунктов.