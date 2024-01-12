



Украина и Британия подписали историческое соглашение о безопасности

В пятницу, 12 января 2024 года, в Киеве Украина и Великобритания в лице президента Владимира Зеленского и премьер-министра Риши Сунака подписали соглашение в сфере безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.



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Этот договор уже назвали историческим. Он стал первым в сфере безопасности во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, странами G7 и государствами, которые к ним присоединились.



"Сегодня мы стоим плечом к плечу как друзья и союзники. Это сигнал миру: Украина не одна. Слава Украине! 🇬🇧 🇺🇦" – написал президент Зеленский в своем Telegram-канале.







"Исторический договор", – написал в свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Ранее, как сообщал Mignews.ua, на Даунинг-стрит анонсировали, что британский премьер и украинский президент подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности.



Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности формализует поддержку, которую Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.



Сам премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что цель его визита в Киев – показать, что поддержка Украины не будет ослабевать. Также премьер заверил, что Британия будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется.



Ожидается, что британский премьер в ходе своего визита анонсирует новый пакет военной помощи Украине.