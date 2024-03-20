



Украина будет получать 50 млрд евро от Евросоюза до 2027 года

Украина уже до мая получит 6 млрд евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility, которая предусматривает передачу 50 млрд евро до 2027 года. Затем наша страна начнет выполнять условия для продолжения финпомощи. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Глава правительства напомнил, что Украина уже получила от Евросоюза первые 4,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility. В апреле ожидается передача еще 1,5 млрд евро.



"И дальше, начиная с мая, мы будем выполнять определенные мероприятия и реформы, прописанные в украинском плане (Ukraine Facility - ред.). Там примерно от 70 до 100 мероприятий. Они будут выполняться в течение 4 лет", - рассказал Шмыгаль.



По его словам, транши от ЕС Украина будет получать каждый квартал.



Напомним, в начале февраля лидеры стран Евросоюза на саммите одобрили программу Ukraine Facility. Она предусматривает передачу Украине 50 млрд евро до 2027 года.



Также, согласно программе, Украина должна будет выполнять отдельные условие для того, чтобы получать финансовую помощь от ЕС. В случае, если этого не будет происходить, выплату средств приостановят.



Уже 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу. Это означало, что она вступила в силу и нашей стране могли предоставить первые средства. В среду, 20 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия выплатила Украине первый транш в размере 4,5 млрд евро.