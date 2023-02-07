



Украина имеет свое оружие, способное уничтожать цели в РФ

У Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории Российской Федерации. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью CNN.



"Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. У нас есть такое оружие? Да, есть", - сказал он.



Отметим, что международные партнеры запретили Украине наносить удары по территории России из западного оружия. Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина не будет наносить удары по РФ ракетами GLSDB.



При этом ранее Данилов заявлял, что украинские военные могут атаковать военные цели на территории России, и никаких оговорок относительно ответных ударов нет.



К тому же, начальник ГУР Кирилл Буданов отмечал, что удары по военным объектам в РФ продолжатся, они также будут наноситься дальше вглубь территории страны.