



Туск: при мне никто не будет строить позицию на антиукраинских настроениях

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что в его правительстве никому не будет позволено строить позицию на антиукраинских настроениях.



Соответствующее заявление он сделал в интервью TVN24.



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Он напомнил, что в предыдущем правительстве партия "Право и Справедливость" пыталась играть "на антиукраинских нотах" во время избирательной кампании. Во время своего премьерства Туск намерен такие попытки пресекать.



"Потому что, когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всего западного мира, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений. Украина требует помощи от нас и всего мира", - подчеркнул премьер.



По словам Туска, для Польши война в Украине является вопросом №1, поскольку от этого зависит безопасность его собственной страны. Также он сообщил, что в ближайшие дни планирует посетить Киев с официальным визитом.