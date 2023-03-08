



Турция: выжившие после землетрясения пересматривают предвыборную лояльность

Президент Турции Тайип Эрдоган мог рассчитывать на сильную поддержку избирателей на юго-востоке Турции в прошлом, но сильное землетрясение и задержки спасательных работ сделали когда-то лояльную поддержку более неуверенной.



Есть признаки того, что его Партия справедливости и развития все больше осознает, что она не может принимать прошлые голоса как должное, поэтому официальные лица говорят об ускорении планов восстановления перед выборами в мае, которые могут оказаться самыми сложными за более чем два десятилетия пребывания Эрдогана у власти.



"Вся эта деревня проголосовала за ПСР, хотя никто не знает, почему. Землетрясение определенно изменило наше мнение, потому что спасатели и палатки прибыли очень поздно", — сказал водитель грузовика в Джигдемтепе, расположенном над хлопковыми и чесночными полями в провинции Кахраманмарас, регионе, где были разрушены целые города.



Насколько серьезна проблема, с которой столкнулся Эрдоган, трудно определить, учитывая отсутствие опросов общественного мнения в регионе. Кроме того, оппозиция колеблется, прежде чем, наконец, определиться с кандидатом, который бросит вызов Эрдогану, что беспокоит избирателей. В то же время эксперты говорят, что пострадавшие от землетрясения могут быстро изменить свое мнение.



Но интервью Reuters с почти 30 жителями на прошлой неделе в Кахраманмарасе, Адиямане и Газиантепе — провинциях, где белые палатки стали основным пейзажем среди покореженных или рухнувших зданий — показывают, что политическая лояльность, даже среди когда-то несгибаемых сторонников Эрдогана, меняется.



"Мое мнение полностью изменилось. Здесь мы дышим ПСР, но это землетрясение изменило для нас все. Эти люди не понимают, что творят", — сказал студент из сельской местности Кахраманмараса, который, как и другие, не хотел называть свое имя.



Хотя это лишь крошечная выборка из 14 миллионов человек, пострадавших от землетрясений на юго-востоке Турции, мнения опрошенных проливают свет на то, как эти в основном сельские и рабочие избиратели могут повлиять на президентские и парламентские выборы.



Многие возмущались годами либеральной строительной политики ПСР, которая позволяла строить многоэтажные дома без соблюдения прдеписанных законом норм, тысячи из которых были разрушены толчками.



Некоторых раздражают бестактные заявления политических лидеров, в том числе Эрдогана, который на прошлой неделе просил прощения за реагирование на землетрясение, которое могло бы быть быстрее, в то время как другие высмеивали план правительства восстановить регион всего за год.



Но люди также с трудом представляли голосование за оппозиционные партии и их нового кандидата Кемаля Кылычдароглу.



ПСР правит Турцией с 2002 года, и инсайдеры партии говорят, что они знают о гневе среди своих избирателей на юго-востоке, но уверены, что сочетание быстрого восстановления и растерянной оппозиции принесет победу.



Национальные опросы показывают, что ПСР сохранила свою поддержку. Они указывают на напряженную предвыборную борьбу, несмотря на кризис стоимости жизни, охвативший турок задолго до того, как землетрясение магнитудой 7,8 и повторные толчки вызвали еще большую критику в адрес правительства.



"Правительство последних 20 лет не работает на людей", — сказал 70-летний фермер Мехмет. — "Но я не верю, что и оппозиция справится с этой задачей. Нам нужны фундаментальные изменения".

