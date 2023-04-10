



Турция ввела в эксплуатацию первый в мире корабль-носитель беспилотников

В понедельник, 10 апреля, Турция ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu, который сделает ее одной из немногих стран в мире, имеющих на вооружении авианосец отечественного производства.



Об этом пишет Daily Sabah.



Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на церемонии передачи корабля в Стамбуле, назвал его символом "века Турции".



Это не только первый авианосец Турции, но и первый в мире корабль, который является носителем беспилотников.



"TCG Anadolu ...является первым в мире военным кораблем, на котором могут садиться и взлетать БПЛА", - сказал Эрдоган, подчеркнув, что на корабле разместят большое количество пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.



Сам корабль имеет длину 231 метр и ширину 32 метра. Он может двигаться со скоростью около 21 узла, имеет дальность плавания 9000 морских миль и может действовать в море в течение 50 дней.



Ожидается, что на борту корабля разместят в основном беспилотники Bayraktar TB3.



В дополнение к беспилотникам, на TCG Anadolu будут размещены вертолеты, в том числе турецкие T129 Atak, американские ударные вертолеты AH-1W Super Cobra и вертолеты общего назначения SH-70B.



Он может перевозить много легкой и тяжелой бронетехники, в том числе колесной и гусеничной. На облегченной палубе он может перевозить до 30 колесных машин, в том числе бронированные десантные машины и бронетранспортеры. Ангар судна позволяет транспортировать не менее 12 вертолетов средней грузоподъемности.



TCG Anadolu также может обеспечить транспортировку до 45 танков, в зависимости от того, как они размещены на нем, и миссии судна.



