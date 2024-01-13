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Турция, Пакистан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в сфере обороны
13.01.2024 00:30 MIGnews.com

Турция, Пакистан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в сфере обороны

Турция, Пакистан и Саудовская Аравия отметили поворотный момент в своем оборонном сотрудничестве во время второй трехсторонней встречи в Равалпинди (Пакистан).

Эта встреча, на которой присутствовали высокопоставленные военные чиновники из всех трех стран, подчеркнула их общее стремление к интенсификации сотрудничества в оборонном секторе.

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На этой встрече особое внимание было уделено важности объединения интеллектуальных, технических, финансовых и человеческих ресурсов для достижения общих целей и самодостаточности в сфере обороны.

Особое внимание в ходе дискуссий было уделено сотрудничеству в области технологий оборонного оборудования. Эта встреча представляет собой важный шаг в укреплении отношений между этими странами, проявляющими особый интерес к развитию и обмену оборонными технологиями. Третья подобная встреча должна состояться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в феврале, после первой встречи, состоявшейся в Эр-Рияде в августе 2023 года.

Эта трехсторонняя инициатива отражает стремление трех стран создать более прочный и интегрированный блок оборонного сотрудничества. Это может иметь последствия для динамики региональной безопасности, особенно в условиях, когда оборонные технологии и военное сотрудничество играют все более важную роль.
 

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