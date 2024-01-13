



Трюдо: поддерживаем суд в Гааге, но это ничего не говорит об иске против Израиля

Канада поддерживает Международный суд в Гааге как ключевой институт международного права.



По словам канадского премьера Джастина Трюдо, тем не менее, это не означает, что его правительство поддерживает иск с обвинением Израиля в "геноциде палестинцев", поданный ЮАР.



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"Канада уже давно является большим сторонником международного порядка, основанного на правилах, а также процессов и структур, которые были созданы за последние десятилетия. Но наша искренняя поддержка Международного Суда и его процессов не означает, что мы поддерживаем предпосылку иска, выдвинутого Южной Африкой", - сказал он.



По словам Трюдо, Канада будет очень внимательно следить за делом, рассматриваемым Международным судом. Он пояснил, что для обвинений в геноциде необходимы убедительные доказательства, согласно Конвенции ООН от 1948 года.



"Мы должны обеспечить, чтобы процессуальные шаги по этому делу не использовались для разжигания антисемитизма и нападок на еврейские кварталы, предприятия и отдельных лиц. В то же время мы продолжим выступать против исламофобии и антиарабских настроений", - добавил он.

