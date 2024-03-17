



Трюдо говорит, что часто думает об уходе со своей "сумасшедшей работы"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, чья партия либералов сильно отстают в опросах по предстоящим выборам, сказал, что каждый день думает об уходе со своей "сумасшедшей работы", но настаивает на том, что останется на посту до следующих выборов.



Эти выборы должны состояться до октября 2025 года, и последние опросы общественного мнения показывают, что либералы будут разгромлены правоцентристскими консерваторами. По данным опросов, избиратели устали от Трюдо, который впервые занял свой пост в ноябре 2015 года.



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"Я не могу быть тем человеком, которым я являюсь, и отказаться от борьбы на данном этапе", - сказал он в пространном интервью франкоязычной телерадиокомпании Radio-Canada.



На вопрос, не думает ли он об уходе, он рассмеялся и ответил: "Я думаю об уходе каждый день. Это сумасшедшая работа, которую я делаю, принося личные жертвы".



Трюдо продолжил: "Конечно, это очень тяжело, временами не очень. Но, Боже мой, путь, по которому мы идем, так опасен, демократии подвергаются таким нападкам по всему миру".



"Я пришел в политику не для того, чтобы быть популярным, не по личным причинам, а потому что хочу служить и знаю, что мне есть что предложить", - сказал он.

